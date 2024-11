TVP Historia i TVP Nauka do likwidacji? Jest decyzja KRRiT

Władze z Woronicza zaproponowały w projekcie Karty Powinności połączenie kanałów TVP Historia, TVP Dokument i TVP Nauka w stację TVP Wiedza, a także likwidację: TVP Kobieta, Alfa TVP, TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP ABC 2. Powrócić miałby natomiast kanał TVP 4K.

KRRiT musiało wydać decyzję w tej sprawie do 15 listopada. Z najnowszych informacji wynika, że KRRiT jednogłośnie odmówiła upoważnienia przewodniczącego Macieja Świrskiego do zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia Kart Powinności mediów publicznych na lata 2025–2029. W konsekwencji TVP nie będzie mogła zamknąć części swoich stacji.

TVP chce likwidować kanały. KRRiT nie wyda na to zgody

"Pomimo pozytywnej oceny sposobów wypełniania zadań misyjnych zawartych w Kartach, Krajowa Rada uznała, że podobnie jak w 2019 r. przedstawione szacunkowe koszty realizacji tych powinności uniemożliwiają ich sfinansowanie z dostępnych środków publicznych. Ponadto, podpisanie na pięć lat Kart Powinności jest niemożliwe ze względu na to, iż budżet państwa jest kreowany na jeden rok, a nie na pięć lat. Nie ma zatem pewności co do wysokości publicznego finansowania realizacji misji w kolejnych latach" – poinformowała KRRiT w komunikacie.

"KRRiT przewiduje, że w każdym roku obowiązywania Kart Powinności na lata 2025 – 2029, analogicznie do obecnej trudnej sytuacji finansowej mediów publicznych, wystąpią znaczne niedobory tych środków. KRRiT stoi również na stanowisku, że ustalenie Kart Powinności na lata 2025-2029 stoi w sprzeczności z celami procesu likwidacji, w szczególności w odniesieniu do spółek mediów publicznych" – dodaje Rada.

Nadawca będzie więc musiał zmienić plany i dalej wypełniać zapisy z obowiązującego obecnie dokumentu.

PiS był przeciw

Pomysł likwidacji m.in. TVP Historiabył bardzo źle oceniany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

We wrześniu rada programowa Telewizji Polskiej wydała negatywną opinię ws. projektu korekty planów programowo-finansowych nadawcy publicznego na rok 2025. Jeden z jej członków, Krzysztof Luft, twierdził wówczas, że była to polityczna decyzja, ponieważ korekta dotyczyła mało znaczących drobiazgów. – Ta kosmetyka, o której mówi Krzysztof Luft jest związana między innymi z likwidacją 3 kanałów: TVP Historia, TVP Dokument i TVP Nauka. Takie działania są nieakceptowalne przez większość członków Rady Programowej – tłumaczył z kolei w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Wojciech Skurkiewicz, szef Rady Programowej TVP i senator PiS.

