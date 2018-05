Zaginiona 13-latka z Londynu odnalazła się w Polsce

Poszukiwania 13-latki trwały od ubiegłego piątku, kiedy ojciec dziecka zgłosił, że Serena Alexander-Benson nie pojawiła się w szkole. Dziewczynka wyszła z domu informując go, że idzie do szkoły, ale do niej nie dotarła. Ojciec zgłosił sprawę na policję, która rozpoczęła poszukiwania dziewczynki.

Podróż z Londynu do Polski

Jak szybko ustaliły służby, nastolatka opuściła Wielką Brytanię, podróżując samochodem i następnie pociągiem Eurounnel (przeprawa kolejowa przez kanał La Manche – red.) Z 13-latką podróżowała dorosła kobieta, prawdopodobnie przyjaciółka jej matki.

Dzisiaj londyńska policja potwierdziła, że dziecko znajduje się w Polsce, gdzie na stałe mieszka matka dziewczynki.

Policja sprawdza teraz czy matka dziecka, która wcześniej apelowała o pomoc w znalezieniu Sereny, wiedziała, że dziewczyna jest pod opieką jej przyjaciółki. Polskie władze potwierdziły, że dziewczynka jest z matką, nie podno jednak z jakiego powodu dziecko opuściło Wielką Brytanię.

Brytyjska policja prowadzi też śledztwo, które ma ustalić, czy dziecko mogło paść ofiarą porwania rodzicielskiego. W sprawę zaangażowana jest National Crime Agency (Narodowa Agencja ds. Zwalczania Przestępczości – red.).