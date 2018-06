Zabił kobietę w centrum miasta, po czym popełnił samobójstwo

Do tragedii doszło w Trzebnicy przed południem. 31-letni Dariusz K. zaatakował nożem o 10 lat młodszą partnerkę. Zadał jej szereg ran, po czym, gdy kobieta przestała się ruszać, podciął sobie gardło. Gdy do miejsca zbrodni dotarli ratownicy, Dariusz K. jeszcze żył. Pomimo akcji ratowniczej nie udało się go jednak uratować.

– Mężczyzna ugodził, prawdopodobnie nożem, kobietę. Obrażenia były na tyle poważne, że kobieta zmarła – mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w rozmowie z portalem Onet.pl.

Portal gazetawroclawska.pl informuje, że para miała ze sobą kilkumiesięczne dziecko.

