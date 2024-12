Popularny ranking liceów będzie uwzględniał kryterium otwartości na środowiska LGBT

Ranking "Perspektywy" to popularne zestawienie najlepszych szkół średnich i wyższych w Polsce. Co roku Fundacja Edukacyjna Perspektywy publikuje wyniki dla poszczególnych placówek. Z opracowania chętnie korzystają rodzice i młodzież.

Nowe kryterium w rankingu

Jak poinformowano na stronie fundacji, publikacja najnowszego rankingu będzie miała miejsce 15 stycznia 2025 roku. Do tej pory pod uwagę brane były kryteria ściśle naukowe: wyniki matur, sukcesy w olimpiadach i wyniki egzaminów zawodowych w odniesieniu do techników. Jednak począwszy od 2026 roku ma się to zmienić.

Decyzją Kapituły Rankingu Liceów i Techników niedługo przy przyznawaniu punktów dla poszczególnych szkół będzie brane pod uwagę nowe kryterium: "otwartość". Będzie miało ono wagę 5 proc. Co kryje się za tym terminem?

"Otwartość odzwierciedlać będzie poza edukacyjne aspekty działalności szkoły i pokazywać jej aktywność w wymiarze europejskim (uczestnictwo szkół w Programie Erasmus+), kształtowanie umiejętności wspólnej realizacji przez uczniów zadań projektowych (w oparciu o inicjatywę Zwolnieni z Teorii) oraz sukcesy szkół w kształtowaniu postaw przyjaznych, otwartych i tolerancyjnych (w oparciu o inicjatywę Szkoły Przyjazne LGBT+ Fundacja GrowSPACE)" – czytamy na stronie FEP.

Nowy ranking będzie więc zbudowany także w oparciu o konieczność toleranci dla ideologii gender.

Szkoły Przyjazne LGBT

Inicjatywa Szkoły Przyjazne LGBT została zainicjowana przez Fundację GrowSPACE. W tym roku ranking został po raz pierwszy zaprezentowany w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Wyniki Rankingu pokazują, zmianę postawy w szkołach. Nareszcie instytucje są po stronie młodzieży. Niestety, nadal mamy szkoły ocenione na mapie na czerwono i jest to dla nas niepokojące. Chcemy, aby każda szkoła była miejscem, w którym wychowuje się młodych ludzi w duchu otwartości i poszanowania godności ludzkiej – powiedział Mateusz Trzaska, współkoordynator rankingu w trakcie konferencji prasowej w siedzibie MEN, która odbyła się w kwietniu.

