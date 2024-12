"Jesteśmy też jednostką badawczą". Warszawa: Otwarcie Queer Muzeum

"QueerMuzeum Warszawa to założona oddolnie, otwarta przestrzeń spotkań z historią osób i społeczności LGBTQ+, miejsce gromadzenia i udostępniania dokumentów, artefaktów i świadectw" – czytamy na stronie placówki. Mieści się ona przy ul. Marszałkowskiej 83. Oficjalne otwarcie nastąpi w piątek (6 grudnia) o godz. 14.30.

"To pierwsze tego typu muzeum w Polsce i piąte na świecie, które dedykowane jest historii społeczności LGBTQ" – stwierdza portal queer.pl.

– Nie jesteśmy tylko muzeum. Jesteśmy też jednostką badawczą. Będziemy badać naszą historię. Bo queerowa historia to część historii Polski i świata – mówił na konferencji prasowej Krzysztof Kliszczyński z Lambdy Warszawa, dyrektor muzeum. Organizacja ta prowadzi placówkę. Miasto Warszawa w konkursie przekazało 150 tys. zł, a władze wsparły pomysł powołania instytucji.

"Będziemy się upominać"

"Wystawa stała QueerMuzeum Warszawa prezentowana jest w formie Osi czasu, obejmującej okres od 1559 roku, aż do początków XXI wieku. Zdecydowaliśmy się na taką formę prezentacji naszej historii ze względu na niewielką przestrzeń, którą dysponujemy. Na ścianach QueerMuzeum prezentujemy zarówno wydruki eksponatów, oryginały pism i druków ulotnych, artefakty umieszczone w gablotach i kublikach oraz nagrania audio i wideo" – opisują autorzy. Wśród eksponatów m.in. Dziennik Ustaw z 1932 z tekstem Kodeksu karnego, w którym zniesiono penalizację stosunków seksualnych między osobami tej samej płci.

Zaplanowano też wystawy czasowe. Jedną z nich ma być ta pod nazwą "Przypinki niezgody".

"QueerMuzeum Warszawa to założona oddolnie, otwarta przestrzeń spotkań z historią osób i społeczności LGBTQ+, miejsce gromadzenia i udostępniania dokumentów, artefaktów i świadectw. Jako pierwsza tego typu placówka w Polsce i jedna z nielicznych na świecie, Muzeum będzie uzupełniać historię głównego nurtu, upominać się o to, co zapomniane, wymazane i przemilczane, odzyskiwać i przywracać miejsce historiom mniejszościowym" – podano na stronie.

