Ziobro publikuje zawiadomienie na Tuska. "Będziesz wiedział, za co pójdziesz siedzieć"

Jak wiadomo, Zbigniew Ziobro i Donald Tusk nie pałają do siebie szczególną sympatią. Obaj politycy stawiają sobie wzajemnie daleko idące oskarżenia. Wszystko nabrało jeszcze większej dynamiki po tym, jak Ziobro po ciężkiej chorobie wznowił swoją aktywność polityczną.

Były minister sprawiedliwości poinformował w tym tygodniu, że składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wobec "szefa zorganizowanej grupy przestępczej Donalda Tuska, członka tej grupy Adama Bodnara" oraz wobec innych współpracujących z nimi osób.

Ziobro do Tuska: Zajmująca lektura na mikołajkowy wieczór

W poście opublikowanym w piątek Ziobro zwrócił się do Tuska, a do swojego wpisu załączył zawiadomienie, które powędrowało do prokuratury.

"Donaldzie. Mam dla Ciebie zajmującą lekturę na mikołajkowy wieczór. Moje zawiadomienie do prokuratury o Twoich przestępstwach – działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej i destabilizacji porządku prawnego. Lista jest długa, więc trochę Ci to zajmie, ale przecież sam twierdzisz, że rozliczenia są najważniejsze. Więc będziesz już dzisiaj dokładnie wiedział, za co pójdziesz siedzieć. Gorąco pozdrawiam. Zbyszek" – napisał Ziobro.

PiS zawiadamia prokuraturę

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z uzasadnieniem liczy 9 stron i zostało złożone przez Ziobrę w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

W pierwszym punkcie napisano, że Tusk, Bodnar i inne osoby "w okresie od stycznia 2024r. do nadal, w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i destabilizację w ten sposób porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej", tj. przestępstwo z art. 258 § 1 kk.

Następne punkty dotyczą m.in. "pozbawienia prokuratora Dariusza Barskiego możliwości faktycznego pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego".

