Bezprzewodowa kamera IP Omajin

Test "Do Rzeczy" II Szeroki kąt widzenia, wytrzymała bateria, odporność na pył i wodę (IP 65), prosta obsługa oraz skuteczny system wykrywania ludzkiej sylwetki – to największe zalety kamery OWC-01-EU do domowego systemu monitoringu marki Omajin (czyli tańszego odpowiednika znanej francuskiej marki Netatmo).

Kompaktowa kamerka (wymiary to 94 x 58 x 58 mm, a waga 302 g) z plastikową obudową w białym kolorze może być zamontowana zarówno wewnątrz domu czy mieszkania, jak i w ogrodzie. Obudowa jest odporna na pył i wodę (z certyfikatem IP65), co powinno pozwolić przetrwać francuskiej kamerze również mroźne i śnieżne polskie zimy. Testowana kamera Omajin ma szeroki kąt widzenia (140 st.).