Prezydent Francji przyleci do Polski. Spotka się z Dudą i Tuskiem

Informację o wizycie prezydenta Francji w Polsce przekazała "Gazeta Wyborcza". Dziennik powołał się na "dwa źródła dyplomatyczne". "Macron przyjedzie do Warszawy zdać relację z rozmów, które w weekend odbyły się w Paryżu przy okazji uroczystości otwarcia katedry Notre-Dame" – podała "GW".

W sobotę w Pałacu Elizejskim odbyły się trójstronne rozmowy, w których uczestniczyli prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Dyskusja dotyczyła możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Następnie politycy wraz z innymi przywódcami wzięli udział w uroczystym otwarciu odremontowanej katedry Notre-Dame. W wydarzeniu uczestniczył również prezydent Polski Andrzej Duda.

"Wizyta w Warszawie to efekt rozmów Tuska z Macronem na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Budapeszcie w listopadzie. Politycy uzgodnili wówczas, że spotkają się w Polsce" – stwierdziła "Gazeta Wyborcza".

Polska i Francja łączą siły?

Unia Europejska stoi na progu podpisania historycznej umowy handlowej z blokiem Mercosur. Przeciwko podpisaniu umowy opowiadają się m.in. Polska i Francja, obawiając się zniszczenia europejskiego rolnictwa oraz znacznego pogorszenia jakości dostępnej w UE żywności. Niedawno media informowały, że Warszawa i Paryż szykują się do wyrażenia wspólnego sprzeciwu wobec tej kontrowersyjnej inicjatywy.

Mercosur to unia celna, którą założyły kraje Ameryki Południowej: Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj w 1991 r. Handel pomiędzy tymi państwami odbywa się bez cła, a do towarów z zewnątrz obowiązują jednolite stawki celne. W 2012 r. do Mercosur dołączyła Wenezuela. Natomiast wśród członków stowarzyszonych są: Boliwia, Gujana, Peru, Kolumbia, Ekwador, Chile i Surinam.

Od ponad 20 lat Mercosur próbuje podpisać umowę z UE o strefie wolnego handlu. Spowoduje to obniżenie ceł i możliwość wejścia na rynek unijny ze swoimi towarami.

