Europoseł PiS: Nieprawdopodobny skandal w Parlamencie Europejskim!

Mercosur to unia celna, którą założyły kraje Ameryki Południowej: Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj w 1991 r. Handel pomiędzy tymi państwami odbywa się bez cła, a do towarów z zewnątrz obowiązują jednolite stawki celne. W 2012 r. do Mercosur dołączyła Wenezuela. Natomiast wśród członków stowarzyszonych są: Boliwia, Gujana, Peru, Kolumbia, Ekwador, Chile i Surinam.

Od ponad 20 lat Mercosur próbuje podpisać umowę z UE o strefie wolnego handlu. Spowoduje to obniżenie ceł i możliwość wejścia na rynek unijny ze swoimi towarami.

"Nie będą umierać za niemieckie Volkswageny!"

"Nieprawdopodobny skandal w Parlamencie Europejskim! Przedstawiciele KE dociśnięci w dyskusji poinformowali, że negocjacje umowy handlowej z krajami Mercosur mogą być zakończone w ciągu kilkunastu dni! Na moją prośbę o przedstawienie stanu negocjacji przedstawiciele KE odpowiedzieli, że to tajemnica! Przed kim? Przed rolnikami?!" – napisał na portalu X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.

"Wezwałem do natychmiastowej rezygnacji Niemca Rupera Schlegelmilcha jako głównego negocjatora i przedstawienia stanu negocjacji! Polscy rolnicy nie będą umierać za niemieckie Volkswageny!" – stwierdził.

– W tej umowie dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Czy naprawdę chcą być państwo tak traktowani? Przychodzi się na ostatnim etapie negocjowania umowy i mówi się, że się nie powie, na jakim jest etapie. Wobec kogo jest to tajemnica? Mnie poparło 100 tys. obywateli z terenów rolniczych. Pytam: na co rolnicy mają się przygotować w związku z tą umową? Jaka tajemnica tutaj obowiązuje i z czego to wynika? – pytał na forum Parlamentu Europejskiego Waldemar Buda.

Umowa Unia Europejska – Mercosur

Na mocy umowy o wolnym handlu UE z krajami Mercosur, która może zostać zawarta jeszcze w tym roku, do Europy będą mogły być sprowadzane tańsze towary rolne z Ameryki Łacińskiej. Przeciwnicy tego porozumienia biją na alarm, że jego istotą jest zwijanie europejskiego rolnictwa, aby zrobić na kontynencie miejsce dla tańszej żywności spoza kontynentu, która nie podlega regulacjom obowiązującym w Unii Europejskiej.

– Polska nie zaakceptuje porozumienia z grupą Mercosur w obszarze rolnictwa – zapowiedział w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

