Macron odwiedzi Polskę. Tusk ujawnia szczegóły

O tym, że Emmanuel Macron odwiedzi Polskę w najbliższy czwartek informowała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Doniesienia te potwierdził podczas wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

Seria spotkań Donalda Tuska

– Polska od 1 stycznia przyjmuje przywództwo na najbliższe pół roku w Unii Europejskiej w sytuacji bardzo dramatycznej – zaczął. Szef rządu poinformował, że już dziś rząd przyjmie oficjalnie priorytety na polską prezydencję.

Z tego właśnie względu Donald Tusk ma odbyć serię rozmów dotyczących przede wszystkim sytuacji za naszą wschodnią granicą. – Jak się domyślacie, nasza prezydencja będzie m.in. współodpowiedzialna za to, jak będzie wyglądał krajobraz polityczny, sytuacja być może w trakcie negocjacji, jakie być może, tu są ciągle znaki zapytania, rozpoczną się zimą tego roku – tłumaczył.

Jeszcze dziś szef polskiego rządu ma na ten temat rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

– Z Kijowa przyjeżdża prosto do mnie szef CDU, być może przyszły Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który poinformuje mnie o swoich rozmowach w Kijowie – mówił dalej Tusk.

Tusk potwierdza: Prezydent Francji odwiedzi Polskę

Z przekazanych przez premiera informacji wynika, że pojutrze z kolei Polskę odwiedzi prezydent Francji Emmanuel Macron, który – jak wyjaśnił Tusk – będzie chciał poinformować o rezultatach rozmów paryskich. Chodzi o spotkanie francuskiego przywódcy z prezydentem elektem Donaldem Trumpem i Zełenskim, do którego doszło w miniony weekend przy okazji uroczystości ponownego otwarcia katedry Notre-Dame.

Na tym jednak nie koniec. Za kilkanaście godzin do Warszawy ma również przyjechać premier Estonii Kristen Michal. Z kolei na początku prezydencji nasz kraj odwiedzi premier Wielkiej Brytanii. W tym okresie Tusk ma udać się do Oslo do premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoere.

