Studenci protestują. Strajk okupacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim

„Chcemy, by Pan Minister wiedział, że nie będziemy kolejnymi królikami doświadczalnymi. Chcemy wiedzy, chcemy edukacji, chcemy debaty. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą i mają prawo decydować o swojej przyszłości, a więc uczestniczyć w debacie, z której Pan i wspierające Pana środowiska próbują nas usunąć. Uważamy, że ustawa ograniczy autonomię uczelni i doprowadzi do centralizacji środowiska kosztem mniejszych ośrodków akademickich" – napisali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoim oświadczeniu.

"Protestujemy przeciwko upartyjnianiu i podporządkowywaniu uczelni logice korporacyjnej. Za szkodliwe uznajemy wdrażanie rozwiązań systemowych niedopasowanych do polskiej specyfiki (…) Chcemy demokratycznej uczelni wolnej od zewnętrznych nacisków politycznych. Chcemy transparentnego systemu i zabezpieczenia wolności badań, godnych warunków socjalnych i gwarancji praw pracowniczych” – napisali studenci.

Jak podał Onet.pl, strajk okupacyjny studentów ma mieć charakter rotacyjny. W jednym momencie w budynku przy Grodzkiej 52, gdzie odbywa się protest może przebywać piętnastu studentów UJ, osoby te w dowolnym momencie mogą się wymieniać. Oprócz strajku, studenci planują też pikiety i manifestacje. Protesty studentów przeciwko Ustawie 2.0 organizowane są w całej Polsce.

Projekt ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego budzi wiele kontrowersji w środowisku akademickim, a także w samym Prawie i Sprawiedliwości. Krytycy ustawy uważają, że prowadzi ona do m. in. dyktatury rektorów na uczelniach, czy likwidacji szkół wyższych w mniejszych ośrodkach, co z kolei doprowadzi do pogłębienia podziałów między metropoliami a prowincją. W tej chwili ustawą zajmuje się Sejm.