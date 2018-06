Kuchciński o karaniu posłów. "Byłby porządek, jak w dobrym wojsku"

– Mówi się powszechnie, że marszałek [Sejmu] karze różnych posłów. Nie, marszałek nie ma takich możliwości. Kary przyznaje prezydium Sejmu. Komisja regulaminowa jest od formułowania zakresu tych kar itd. Jest to proces – że tak powiem – wysoce zdemokratyzowany – ocenił Marek Kuchciński.

Polityk odniósł się w ten sposób do sprawy ukarania posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa.



– Gdyby marszałek Sejmu miał taką siłę, możliwość żeby karać, to zapewniam państwa, że byłby taki porządek, jak w wojsku. W dobrym wojsku. Oczywiście każdy by miał wolną wolę, głosowałby, ale byłby taki porządek, że nie musielibyśmy się wstydzić i co chwilę upominać różnych posłów – powiedział w Rykach Marek Kuchciński.