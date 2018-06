"Ten niepokój jest zawsze". Sasin komentuje ostatnie sondaże

Dziennikarz zapytał Jacka Sasina, czy ten nie jest zaniepokojony ostatnimi sondażami Prawa i Sprawiedliwości. Polityk odparł, że pewien niepokój zawsze jest obecny, ale dodał, że nie ocenia tego faktu negatywnie.

– To co mogłoby nas naprawdę zgubić to samozadowolenie. Gdybyśmy uznali, że mamy wysokie notowania i nie trzeba zabiegać o poparcie społeczeństwa, to byłaby prosta droga do klęski – przekonywał polityk w programie Wirtualnej Polski.

Jego zdaniem dzięki ciągłemu poczuciu "niepokoju" politycy nie mogą spocząć na laurach. Sasin wskazał, że PiS po 2,5 roku rządów cały czas pozostaje zmobilizowany. – Widać to po kolejnych propozycjach naszego programowych, które bardzo szybko realizujemy – przekonywał.

