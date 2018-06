Prezes TK: Wypowiedzi Lewandowskiego, Szczerby, Budki, to bzdury

– To wszystko, co ci państwo mówią, to jest nieprawda. Wyznaczane są terminy rozpraw, wydawane są wyroki – nie tylko przez sędziów wybranych przez ten parlament, ale również przez poprzedni. To jest wprowadzanie europejskiej opinii publicznej w błąd, jest to nieprawda – dodawała.

Czarną wizję tego, co stanie się z polskim wymiarem sprawiedliwości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, zaprezentował dziś w Parlamencie Europejskim europoseł PO Janusz Lewandowski. W pełni poparł on dążenia Fransa Timmermansa do zablokowania reformy sądów.