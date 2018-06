PLL LOT uruchamia prestiżowe połączenie

PLL LOT uruchamia połączenie z warszawskiego Lotniska Chopina do London City. To port lotniczy w odległości 10 km od centrum Londynu, co sprawia, że jest on najwygodniejszy dla pasażerów, którzy chcą jak najszybciej dostać się do biznesowej części miasta.

Od 7 stycznia 2019 r. PLL LOT zacznie obsługiwać bezpośrednie rejsy z Warszawy do London City dwa razy dziennie. Samoloty w obu kierunkach będą latały przez sześć dni w tygodniu. Z myślą o tych rejsach LOT pozyskał cztery nowe samoloty. Port London City jest trudny pod względem operacyjnym. Krótki pas startowy i stromy kąt podejścia sprawiają, że tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich kwalifikuje się do lądowania i startów w tym miejscu. Port lotniczy London City obsługuje rocznie 4,5 mln pasażerów.