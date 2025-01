Kto nowym ambasadorem USA w Polsce? Wyciekło nazwisko

Niedawno misję dyplomatyczną w Polsce zakończył Mark Brzezinski. To pokłosie przejęcia władzy w USA przez Donalda Trumpa. Nowa administracja ma prawo obsadzić swoimi ludźmi placówki dyplomatyczne.

Nowy ambasador USA

Kogo Trump wyśle do Warszawy? Według RMF FM będzie to Jim Mazurkiewicz. "Strona amerykańska zainicjowała już proces konsultacji ze stroną Polski w sprawie nowego ambasadora" – podano. W biogramie Mazurkiewicza na stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czytamy: "Urodzony 17 września 1955 r. w Houston w Teksasie. Potomek polskich emigrantów w piątym pokoleniu. Przyrodnik, znawca nauk o zwierzętach, wybitny specjalista z zakresu chowu i hodowli zwierząt, ekonomista, doradca rolny, pedagog i organizator życia społeczno-gospodarczego. Wykształcenie: Studiował na Texas A&M University i Texas Tech University, uzyskując: 1977 r. – tytuł inżyniera w zakresie nauk o zwierzętach (Texas A&M University), 1986 r. – tytuł magistra w zakresie edukacji rolniczej (Texas Tech University), 1995 r. – stopień doktora nauk zootechnicznych (Texas A&M University). Od 1998 r. jest profesorem Texas A&M University".

"Profesor J. Mazurkiewicz wdrożył ponad 150 innowacji rolniczych. Opracował 20 publikacji zwartych oraz 50 raportów technicznych do bezpośredniego zastosowania w praktyce rolniczej. Dotyczyły one m.in. uprawy bawełny, kukurydzy, pszenicy, sorga i roślin paszowych, ochrony roślin, hodowli bydła, weterynarii, żywienia zwierząt, rybactwa, łowiectwa i gospodarki leśnej. W ostatnich latach zainicjował w Polsce hodowlę bydła amerykańskiej rasy Angus, dostarczając embriony najwyższej jakości krzyżówek genetycznych tej rasy" – wskazano.

Mazurkiewicz bardzo dobrze posługuje się językiem polskim.

