Bus wjechał w bramę szkoły. 7 osób rannych

W wyniku wypadku siedem osób zostało rannych. Byli to wszyscy pasażerowie busa. Przewieziono ich natychmiast do szpitala. RMF FM informuje, że większość ran jest niegroźnych. Są to głównie obtarcia i stłuczenia.

Nie wiadomo czemu doszło do wypadku. Pojazd przejechał przez środek ronda i wjechał wprost na bramę szkolnej placówki. Policja bada sprawę. Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy.

