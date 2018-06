Timmermans: Odbyliśmy konstruktywną rozmowę. Morawiecki: Są różne siły, którym nie zależy na kompromisie

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z wiceszefem KE Fransem Timmermansem. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim kwestii praworządności i sporu między Warszawą a Brukselą.

– Jestem przygotowany i gotowy do tego, aby współpracować z rządem do tego, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie – powiedział po spotkaniu Timmermans.

Szef rządu podkreślił, że wszyscy są skupieni na tym, aby znaleźć rozwiązanie ws. praworządności. – Przedstawiłem przewodniczącemu taką listę różnych zmian, które się zadziały i w najbliższym czasie odpowiednie służby przeanalizują to również, żebyśmy przynajmniej bardzo dokładnie mówili o tym samym, żebyśmy byli na tej samej długości fali w odniesieniu do tego, co udało się nam uzgodnić do tej pory, a nie tylko uzgodnić, ale również zmienić prawo. Warto podkreślić, że są siły różne, takim którym nie zależy na kompromisie, które mówią: żadnych kompromisów – stwierdził.