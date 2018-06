Prezes IPN zostanie odwołany?

Onet twierdzi, że coraz głośniej mówi się w obozie władzy o odwołaniu prezesa IPN. Czarę goryczy miała przelać niedawna wypowiedź dr. Szarka, w której stwierdził, że nowela konsultowana była z Instytutem "jedynie w początkowej fazie" i to "za jego poprzednika". Portal stwierdza, że te słowa "w obozie władzy odebrano jako wypowiedzenie posłuszeństwa przez prezesa IPN i przysporzyło przeciwnikom politycznym Szarka kolejnych argumentów za jego odwołaniem".

Z tekstu wynika, że największym przeciwnikiem prezesa IPN-u ma być minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według źródeł Onetu Ziobro uważa, że Szarek osobiście torpedował prace nad nowelą, jednocześnie publicznie kontestując projekt i rozwiązania prawne, które się w ustawie znalazły.

Dymisji prezesa Szarka chce także sam premier Mateusz Morawiecki, który – jak twierdzą źródła Onetu – bardzo nisko ocenia efektywność Instytutu Pamięci Narodowej. – Najlepiej całą sprawę obrazuje historia z próbą usunięcia Pomnika Katyńskiego w Jersey. Ta sprawa pokazała, że IPN nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych narzędzi, by reagować na tego typu sytuacje kryzysowe. Nie ma nawet publikacji anglojęzycznych na temat zbrodni katyńskiej, którą można by w trybie pilnym wykorzystać do obrony polskiego wizerunku na świecie. A każde polecenie ze strony szefa rządu, by IPN podjął kroki, by ratować sytuację za oceanem, traktowane były, delikatnie mówiąc, na odwal się – mówi portalowi jeden z ministrów z KPRM.

Według ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej prezesa powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci, które zgłasza kandydata spoza swego grona.