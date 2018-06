Andrzej Celiński kandydatem SLD na prezydenta Warszawy

Rada Warszawy SLD miała podjąć ostateczną decyzję w sprawie kandydata tej partii na prezydenta stolicy już w maju, ale ostatecznie decyzja ta zapadła wczoraj.

Jak potwierdziła dzisiaj na antenie TOK FM Katarzyna Piekarska, kandydatem SLD będzie były minister kultury w rządzie Leszka Millera – Andrzej Celiński. – Będzie to bardzo godny kandydat i chyba nie jest to wielkie zaskoczenie (...) to jest Andrzej Celiński – powiedziała Piekarska. – To osoba niezwykłej uczciwości i pracowitości, myślę, że będzie dobrym kandydatem i myślę, że naprawdę zamiesza w tych wyborach i przejdzie do II tury, a jeśli przejdzie to te wybory wygra – mówiła dalej Piekarska.

Oficjalna prezentacja kandydata odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:00, co potwierdziła rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska.

