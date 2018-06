Obiad za pięć złotych, karta z ulgami. Stefaniak prezentuje pomysły dla seniorów

Pierwszą ulgą, do której ma uprawniać Karta ma być obiad dla seniora. – Chcemy, żeby miasto dofinansowało posiłki dla seniorów w barach mlecznych i innych restauracjach, które staną do przetargu, tak by seniorzy mogli kupić obiad za symboliczne 5 złotych. Koszt tego projektu to około 100 mln rocznie – to 1/10 tego co Warszawa musi zapłacić w formie „janosikowego” – tłumaczył Stefaniak.

Pomysły Stefaniaka popierał też lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Wolę obiad za piątkę od Stefaniaka niż mglistą "piątkę Morawieckiego". Karta Dużej Rodziny świetnie się sprawdziła. Wierzymy, że podobna karta dla seniorów również będzie popularna i pomoże seniorom, także zachęcając ich do większej aktywności – mówił.