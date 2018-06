Wyrzucony, bo jest w KRS? "Niech sobie stowarzyszenia sędziowskie harcują"

Uchwałę o wykluczeniu z szeregów Iustiti podjął olsztyński oddział stowarzyszenia. 20 czerwca przeprowadzono głosowanie w tej sprawie. Za pozbyciem się sędziego ze swoich szeregów było 18 osób, jedna głosowała przeciw, jedna powstrzymała się od głosu. „To kolejny wykluczony i już ostatni członek naszego Stowarzyszenia, z osób wybranych przez Sejm do organu, który pełni funkcję Krajowej Rady Sądownictwa” – można przeczytać na stronie Iustitii.

DoRzeczy.pl zapytało o sprawę wykluczenia sędziego Jacka Bąbkę, prezesa Fundacji Badań nad Prawem, który od wielu lat punktuje patologie polskiego sądownictwa. Bąbka stwierdził, że na miejscu wyrzucanych sędziów zupełnie by się nie przejął. – Niech sobie stowarzyszenia sędziowskie harcują. Przynależność do nich nie jest obowiązkowa, zatem absolutnie nie przejmowałbym się na miejscu osób wyrzucanych, chociaż widać ewidentną korelację pomiędzy tym, że ów sędzia wszedł w skład Krajowej Rady Sądownictwa a tym, że usunięto go ze stowarzyszenia – powiedział.

Przypomnijmy, że w lutym br. z grona członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustita" wykluczono wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.