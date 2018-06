Giertych stawia ultimatum Jakiemu

Sprawa publikacji na Twitterze zdjęcia Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka przez Patryka Jakiego trafi do sądu – poinformował w poniedziałek Roman Giertych. W niedzielę wieczorem po przegranym przez Niemców meczu z Meksykiem (0:1) na facebookowym profilu Jakiego zamieszczono mem stworzony ze zdjęcia, które przedstawia płaczących polityków Donalda Tuska i Grzegorza Schetynę z podpisem "Nasi przegrali z Meksykiem".

Czytaj także:

Tusk pozywa Jakiego. Wiceminister odpowiada: Giertych robi szopkę medialną

Początkowo, Donald Tusk miał się domagać od kandydata PiS na prezydenta Warszawy 30 tys. zł, które młody polityk miałby przekazać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. – Jeżeli do jutra Patryk Jaki nie spełni naszych oczekiwań, no to jutro wpłynie wniosek do sądu, jeszcze w trybie ugodowym – powiedział Roman Giertych w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24. Mecenas dodał, że można jeszcze dyskutować o kwocie, jakiej będzie domagał się były premier.