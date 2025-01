Makabryczne odkrycie w Bydgoszczy. Mieszkał półtora miesiąca ze zwłokami swojej ofiary

Aresztowany to 57-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Znalezione ciało należy zaś do jego kolegi, którego zatrzymany wcześniej śmiertelnie pobił i nie udzielił mu pomocy.

Sprawa zaczęła się 15 stycznia 2025 roku, gdy sąsiedzi jednego z bloków przy ul. Nałkowskiej na bydgoskich Wyżynach wezwali policję z powodu intensywnego, charakterystycznego zapachu rozkładających się zwłok, unoszącego się na klatce schodowej. Funkcjonariusze, sprawdzając mieszkania, trafili na lokal, w którym woń była szczególnie silna. Przy wsparciu strażaków dostali się do środka i w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało w zaawansowanym stanie rozkładu.

Na miejscu zabezpieczono liczne ślady, które wskazywały, że w mieszkaniu nadal ktoś przebywał. Jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze sprawą.

Sprawca zajął mieszkanie ofiary

Ustalono, że znalezione zwłoki należały do właściciela mieszkania, który zginął w nocy z 28 na 29 listopada 2024 roku. Śledztwo wykazało, że tamtej nocy doszło do awantury między kolegami, w trakcie której 57-latek dotkliwie pobił gospodarza i zostawił go bez pomocy. Mężczyzna zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Sprawca przez kolejne półtora miesiąca mieszkał w mieszkaniu swojej ofiary, korzystając z innych pomieszczeń i zapraszając gości, mimo obecności ciała w jednym z pokoi.

Podejrzany, na wniosek policji i prokuratury, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Postawiono mu zarzut spowodowania ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa wstrząsnęła zarówno funkcjonariuszami, jak i lokalną społecznością, która była zaskoczona brutalnością czynu oraz całkowitym brakiem skrupułów ze strony podejrzanego. Policja kontynuuje wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia.

