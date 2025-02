Elon Musk reaguje na słowa polskiego polityka. "MEGA!"

Tarczyński w rozmowie z cypryjskim europosłem Fidiasem Panajotu wyraził poparcie dla Donalda Trumpa i skrytykował europejską biurokrację. Jako przykład upadku Europy podał nakrętki do butelek.

– Elon Musk buduje rakiety, wyśle je wkrótce na Marsa. A Europa jest wielka ze swoimi nakrętkami – ocenił eurodeputowany PiS. Nawiązał w ten sposób do unijnych regulacji, które nakazują przytwierdzanie nakrętek do butelek w celu ograniczenia obecności plastiku w środowisku.

"Make Europe Great Again". Musk o wywiadzie z Tarczyńskim

Musk, który jest właścicielem platformy X, udostępnił ten wywiad, dodając komentarz "Make Europe Great Again" (MEGA!). To hasło nawiązujące do "Make America Great Again" – sloganu używanego w kampanii wyborczej Trumpa.

twitter

Wywiad z udziałem Tarczyńskiego szybko zyskał popularność w sieci. Nagranie zostało opublikowane 31 stycznia. Obecnie ma ponad 18 mln wyświetleń.

PiS cieszy się ze zwycięstwa Trumpa. Oklaski w Sejmie

Dominik Tarczyński i Mateusz Morawiecki byli jedynymi polskimi politykami, którzy w styczniu uczestniczyli w ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA.

W listopadzie po ogłoszeniu wyników amerykańskich wyborów prezydenckich posłowie PiS podczas posiedzenia Sejmu klaskali i skandowali imię i nazwisko Trumpa.

Trump został drugim prezydentem w historii Ameryki sprawującym urząd z przerwami. Pierwszym, pod koniec XIX wieku, był Grover Cleveland. Trump jest także pierwszym prezydentem USA, który został wybrany ponownie po porażce. Republikanie chcą mu umożliwić ubieganie się o trzecią kadencję, dlatego złożyli w Kongresie projekt zmian w amerykańskiej konstytucji.

Pierwsze decyzje nowego prezydenta USA

Od razu po zaprzysiężeniu Trump podpisał w Białym Domu kilkanaście rozporządzeń i dokumentów, m.in ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem i zmienił obowiązywanie prawa ziemi, czyli nabywania obywatelstwa wraz z narodzinami na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Trump wycofał USA ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i paryskiego porozumienia klimatycznego. Podpisał także rozporządzenie o uznaniu dwóch płci oraz zawiesił amerykańską pomoc zagraniczną na okres 90 dni.

Czytaj też:

Oklaski dla Trumpa w Sejmie. Poseł PiS tłumaczy swoje zachowanie