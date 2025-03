Wiadomo, co chce uzyskać od Trumpa Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek uda się do Arabii Saudyjskiej. Z negocjatorami z USA spotkają się we wtorek szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umierow i zastępca szefa kancelarii prezydenta Pawło Palisa. Na czele amerykańskiej delegacji ma stanąć sekretarz stanu Marco Rubio. Towarzyszy ć mu będą doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz oraz Specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Według mediów, USA mają zamiar wysondować, czy Ukraina jest gotowa do ustępstw na rzecz Rosji.

– Z naszej strony jesteśmy wyraźnie nastawieni na konstruktywne rozmowy. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie omówić i uzgodnić niezbędne rozwiązania i kroki – zapowiedział niedawno Wołodymyr Zełenski.

Postulaty Ukrainy

Podczas ukraińsko-amerykańskich rozmów w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej Kijów zamierza zaproponować częściowe zawieszenie broni w wojnie z Moskwą w zamian za przywrócenie przez USA wsparcia wojskowego i wymiany informacji wywiadowczych – przekazał w poniedziałek brytyjski dziennik "Financial Times".

Strona ukraińska będzie przekonywać amerykańską delegację, że chce zakończyć wojnę z Rosją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na cofnięcie przez Waszyngton decyzji o wstrzymaniu dostaw broni i zamrożeniu wymiany informacji wywiadowczych – donosi gazeta, powołując się na informacje uzyskane od urzędników "poinformowanych o przygotowaniach do negocjacji".

Jak czytamy, Kijów będzie priorytetowo traktował naprawę stosunków z Waszyngtonem.

W trakcie spotkania może zostać podpisana tzw. umowa o minerałach, która nie udało się zawrzeć pod koniec lutego w Waszyngtonie. Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu zakończyło się kłótnią.

