"Niech pan się nie wygłupia". Konsternacja podczas wywiadu na żywo

4 lutego premier Donald Tusk ponownie obiecał, że Polska "nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów". Jak zaznaczył, to decyzja definitywna.

Na temat deklaracji Tuska rozmawiali goście Polsat News – poseł Konfederacji Krzysztof Szymański oraz poseł Lewicy, wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. – Premier mówi bardzo różne rzeczy, twardo, mówił "sto konkretów" twardo, potem to było sto żartów, też twardo. I teraz są zapowiedzi, że nie przyjmie twardo paktu migracyjnego, którego nie ma jak zatrzymać. To są mechanizmy, które zostaną po prostu wymuszone przez UE. To takie pustosłowie – ocenił przedstawiciel Ruchu Narodowego.

Konfederacja współpracuje z PiS-em?

Prowadzący zapytał posła z Lewicy, "czy premier ściemnia?". – Ściemnia pan z Konfederacji. Bardzo ściśle współpracowaliście i współpracujecie z PiS. PiS ma na sumieniu setki tysięcy sprowadzonych migrantów. Trzeba powiedzieć, że ten proceder w postaci handlu wizami był na tyle powszechny, że przecież na tych wizach przekraczano meksykańsko-amerykańską granicę. Ci "słynni" filmowcy z Bollywood, to nie był nikt inny jak pracownicy, którzy nielegalnie próbowali dotrzeć do USA na wizach wydawanych, gdy rządziło PiS. PiS, która państwo wspieraliście i wspieracie w poprzedniej kadencji Sejmu i teraz nadal – odparł Koperski.

Słowa polityka wywołały konsternację u jego adwersarza. – Pan mówi do pana redaktora czy do mnie? – pytał ze śmiechem Szymański, a do jego zdziwienia dołączył dziennikarz Wojciech Dąbrowski.

– Państwo wspieracie i wspieraliście PiS. W głosowaniach, niech pan się nie wygłupia – nie odpuszczał poseł Lewicy, na co polityk Konfederacji odparował: – Skoro żarty sobie opowiadamy, to ja opowiem taki, że gdzie się nie ruszę, to ze strony PiS-u np. słyszę, że Konfederacja współpracuje z obecnym rządem, bo głosuje tak jak Platforma. Jak pójdę na wywiad z politykiem opcji rządzącej to się dowiem, że współpracuję z PiS-em. W tym szaleństwie chyba jest jakaś metoda.

