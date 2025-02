"Drodzy Państwo, nie miejcie żadnych złudzeń". Morawiecki ostro o poczynaniach władzy

Wczoraj głosami posłów rządzącej koalicji "wyrzucono do kosza" 200 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do budowy CPK, wskazuje Morawiecki. Zdaniem byłego premiera jest to "karygodne ignorowanie obywateli w wykonaniu obecnej władzy".

Polityk PiS wskazuje, że komisja odrzuciła projekt ustawy, nie dopuszczając nawet do rozpoczęcia dyskusji. "Posłowie zagłosowali, przybyli sobie piątki i uciekli" – stwierdził.

"Co będzie dalej? Oczywiście Sejm na dzisiejszym posiedzeniu również odrzuci ten projekt dzięki głosom koalicyjnej większości.

Tak oto głos setek tysięcy Polaków chcących rozwoju Polski i inwestycji strategicznych zostanie kompletnie zlekceważony!" – napisał na portalu X.

twitter

"Nie liczą się interesy Polaków. Liczy się tylko interes władzy. Taka jest prawda o obecnych rządach. Drodzy Państwo, nie miejcie żadnych złudzeń! Nie dajcie nadal mydlić sobie oczu jakimiś rozliczeniami, ping pongami, głupimi filmikami zamieszczanymi w social mediach. Niech Państwa nie zmyli zmienianie poglądów o 180 stopni przez kandydata KO na najwyższy urząd w państwie" – kontynuował.

Jego zdaniem władza czeka wyłącznie na wybory prezydenckie. "Ta władza lekceważy obywateli. Taka jest prawda. Potrzebują jedynie Waszych głosów. Nie dajcie im ich!" – zaapelował na koniec wpisu.

Co rząd zrobi z CPK?

Sejmowa komisja infrastruktury opowiedziała się w środę za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy, zobowiązującej rząd do realizacji inwestycji CPK.

– Poseł Marek Sowa z Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego – alarmowała poseł Paulina Matysiak.

Obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisało się 200 tys. Polaków, zobowiązuje rząd, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, organy administracji rządowej oraz spółkę celową CPK do realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie i w harmonogramie zawartych w uchwale Rady Ministrów z 24 października 2023 r.

Tymczasem komisja odrzuciła projekt, nie dopuszczając do merytorycznej dyskusji. – Dziś na posiedzeniu komisji infrastruktury koalicja 13 grudnia odrzuciła projekt obywatelski "Tak dla CPK". Mówią, że chcą budować CPK, ale kiedy obywatele mówią "sprawdzam", komisja mówi "nie" dla CPK i koalicja rządowa mówi "nie" dla CPK. Nie dopuszczono do dyskusji, nie dopuszczono do pracy merytorycznej. Po prostu CPK zostało skreślone i to pokazuje prawdziwe intencje tego rządu. Bez jego zmiany CPK nie będzie. Wniosek nasuwa się sam – mówił po posiedzeniu poseł PiS Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK.

Czytaj też:

Rząd zabiera ostatnią deskę ratunkową osobom pokrzywdzonym przez sądyCzytaj też:

"Policzek dla milionów Polaków". Nawrocki ostro o odrzuceniu projektu "Tak dla CPK"