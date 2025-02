"Pakt migracyjny trzeba zmienić". Postulat wiceszefa MSZ

Premier przekazał we wtorek, że decyzja w tej sprawie ma charakter definitywny.

Szef rządu podkreślił na konferencji prasowej, że nie będzie implementacji paktu migracyjnego na terytorium Polski, a także realizacji przymusowej relokacji. – Polskie państwo i polski rząd nie będzie marnował wysiłku policjantów, żołnierzy, Straży Granicznej, bo oni tam ryzykują życie – powiedział Tusk.

Premier zaznaczył, że służby mundurowe troszczą się o to, żeby "ograniczyć do minimum zagrożenie nielegalną imigracją". – Nikt ani w Europie, ani w Polsce, nie będzie tego wielkiego wysiłku i poświęcenia marnował jakimiś decyzjami politycznymi – podkreślił.

Wiceszef MSZ: Temat migracji trzeba zabrać populistom

Do sprawy paktu migracyjnego odniósł się na antenie RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda.

– Jest ciągle bardzo wiele wątpliwości, czy ten pakt migracyjny, który dzisiaj mamy, w takiej formie nadaje się do wprowadzenia. I chyba nie – przyznał wiceszef MSZ.

Podsekretarz stanu w resorcie spraw zagranicznych przypomniał, że pakt został przegłosowany, mimo sprzeciwu Polski i Węgier. – W tej chwili sama Komisja Europejska zleciała prace, żeby go uzupełnić – zaznaczył.

Jak podkreślił Prawda, "życie wyprzedziło to, co jest w tym pakcie i trzeba go zmienić, żeby się w ogóle nadawał do rozwiązywania problemów". Nie zabrakło też akcentów stricte politycznych. Zdaniem wiceszefa MSZ "temat migracji trzeba zabrać populistom".

Czego miałyby dotyczyć korekty? – Zmiany w pakcie mogą polegać m.in. na tym, by przenieść procedury azylowe poza granicę, by "nie przyjmować nieograniczonej liczby ludzi do kraju i dopiero tutaj, z różnym skutkiem, badać, czy oni spełniają warunki bycia uchodźcą" – powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Urzędnik zaznaczył, że "Polska chce szukać rozwiązań, które realnie rozwiążą problem, a nie przerzucą go na kogoś innego". – Nie jest rozwiązaniem zamykanie granic wewnętrznych w Unii, co próbowali np. Niemcy, z czym my się nie zgadzamy – zastrzegł Prawda.

Prawda: Będzie zmiana podejścia do Zielonego Ładu

Wiceminister spraw zagranicznych odniósł się również do sprawy polityki tzw. Zielonego Ładu.

– Za polskiej prezydencji będzie zmiana podejścia do Zielonego Ładu – zapowiedział Marek Prawda.

Wiceszef MSZ zwrócił uwagę na wysokie ceny energii.

– Nie może być tak, że Polska płaci 8 razy więcej za energię niż kilka innych krajów w Europie – podkreślił.

Czytaj też:

"Mało kto ufa pana słowom". Nawrocki apeluje do TuskaCzytaj też:

"Niemieckie popychadło". Romanowski odpowiada Tuskowi