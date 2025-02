Banaś o kontroli NIK w IPN. "Chce mi pan powiedzieć, że to zupełny przypadek?"

O to dlaczego NIK znowu prowadzi kontrolę w Instytucie Pamięci Narodowej i dlaczego teraz Banaś pytany był w piątek w TVN24.

Powiedział, że "wniosek o tę kontrolę wpłynął od kontrolerów, którzy prowadzili tę (poprzednią – red.) kontrolę, został zaaprobowany przez kolegium, komisję sejmową i on był w czerwcu zeszłego roku, kiedy jeszcze pan (Karol) Nawrocki w ogóle nie myślał o żadnym kandydowaniu być może".

Na uwagę, że jeszcze przed pytaniem "odpiera zarzuty, że wchodzi w grę polityczną w kampanii prezydenckiej", prezes NIK odparł: "Oczywiście, że tutaj będą różne komentarze pod interes takiej czy innej partii".

– Natomiast my nie mamy nic wspólnego z żadną partią. Robimy planowe kontrole. I ta kontrola jest planowa, którą w tej chwili wykonujemy. Jest to całościowa, kompleksowa (kontrola – red.), dotycząca właśnie gospodarki finansowej i majątkowej IPN-u za poprzednie trzy lata – argumentował.

Wyniki kontroli NIK w IPN w środku kampanii prezydenckiej. Banaś: To nie ma znaczenia

Prezes NIK przekazał, że kontrola rozpoczęła się w połowie stycznia i skończy się "gdzieś z końcem marca". – Potrzebujemy co najmniej dwa, trzy miesiące – dodał.

Prowadząca rozmowę zwróciła uwagę, że NIK ogłosi wyniki kontroli w IPN w środku kampanii prezydenckiej, podczas gdy szef tej instytucji jest kandydatem na prezydenta popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. – To nie ma żadnego znaczenia. Tak jak powiedziałem, realizujemy swoje planowe kontrole i nie tylko. Robimy jeszcze również kontrole doraźne – przekonywał Banaś.

Chce mi pan powiedzieć, że to zupełny przypadek wynikający z kalendarza, że właśnie teraz ta kontrola wchodzi do kalendarza NIK-u? – dopytywała dziennikarka. – I to jest prawda – oświadczył Banaś.

Od lipca 2021 r. prezesem Instytutu Pamięci Narodowej jest Karol Nawrocki, który 18 maja wystartuje w wyborach prezydenckich. Wcześniej w latach 2017-2021 był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

