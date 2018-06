Podpalił biuro Kempy, trafi do psychiatryka

Obecnie sprawcę podpalenia czeka przymusowe leczenie w szpitalu, który wskaże komisja psychiatryczna. Dyrektor placówki, do której trafi sprawca, będzie zobowiązany do składania raportów o jego stanie zdrowia co pół roku lub – jeśli sąd uzna taką konieczność – nawet częściej. Zostanie zwolniony ze szpitala w momencie, w którym okaże się, ze problemy minęły.

Przypomnijmy, że w nocy z 11 na 12 grudnia w Sycowie koło Oleśnicy okno w biurze posłanki zostało wybite, wewnątrz rozlano łatwopalną substancję, która została podpalona.

Sprawca, gdy już go ujęto, wyjaśniał, że chciał swoim czynem nakłonić władze do zaniechania zmian w wymiarze sprawiedliwości. W związku z tym śledczy podjęli decyzję, iż wypełniona została prawna definicja czynu o charakterze terrorystycznym. Jednak wrocławski wydział Prokuratury Krajowej przesłał sądowi wniosek o umorzenie sprawy w związku z faktem, że przestępstwo było efektem choroby i mężczyzna nie miał możliwości kierowania własnym zachowaniem. Nie rozumiał także znaczenia tego, co zrobił.