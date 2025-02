Co może katolik?

Nie wiem, czy lid do artykułu pani Anny Mandreli „Chanuka czy Boże Narodzenie” pochodził od autorki; raczej (jak to lid) od redakcji. W każdym razie jego treść to najczystszej wody dezinformacja: „Czy katolik może obchodzić żydowskie święto religijne? To pytanie podzieliło polskich publicystów”. Powtórzmy prościej to zdanie: „Polskich publicystów podzieliło pytanie, czy katolik może obchodzić żydowskie święto religijne”. Których publicystów? Tych, którzy już na początku swej deklaracji piszą: „My, katolicy, nie obchodzimy tego święta”?