Małgorzata Gersdorf zaproszona do Pałacu Prezydenckiego

Do spotkania między prezydentem Andrzejem Dudą, a I Prezes Sądu Najwyższego ma dojść około godziny 16. Wiadomo również, że Małgorzata Gersdorf przyjęła zaproszenie. – Zostałam zaproszona, to idę. Prezydentowi się nie odmawia – stwierdziła w rozmowie z dziennikarką TVN.

I Prezes Sądu Najwyższego twierdziła dotąd, że nie ma zamiaru podporządkować się decyzji prezydenta dotyczącej przeniesienia jej w stan spoczynku, przekonując, że konstytucja jasno wskazuje, że powinna być Prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku.

– Co zrobię? Nie wezmę go chyba. Tak, czuję się prezesem [Sądu Najwyższego] do 2020 roku – mówiła Małgorzata Gersdorf.

Co zrobi prezydent Duda?

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek ujawniła w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że prezydent Andrzej Duda wyda we wtorek postanowienie o przejściu I prezes Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Surówka-Pasek zapewniła, że "nigdy zamiarem pana prezydenta nie było »czyszczenie« czy pozbywanie się kogokolwiek z SN". Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta została jednak zapytana, czy prof. Małgorzata Gersdorf przestanie być I prezesem. Jak wyjaśniła, "przepis ustawy wskazuje, że wraz z przejściem w stan spoczynku przestaje się pełnić funkcję I prezesa SN". – Zgodnie z konstytucją sędzia nie może sobie wybierać, które przepisy go dotyczą - ustawy lub konstytucji - ale podlega i przepisom ustawy, i konstytucji – dodała.