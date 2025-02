Kulisy przyjęcia Kaczyńskiego do szpitala. "Pacjent NN"

W czwartek szef PiS nie pojawił się w Sejmie. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Informację tę potwierdził rzecznik partii, Rafał Bochenek. – To rutynowe, wcześniej zaplanowane badania – przekazał Onetowi.

Lubelska "Gazeta Wyborcza" podała, że w czwartek po południu Kaczyński został przyjęty na oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Według dziennika, polityk do placówki został przywieziony czarną, służbową Skodą Superb. Mieli mu towarzyszyć ochroniarze. "GW" podaje, że prezes PiS został przyjęty na oddział jako pacjent NN – osoba bez dokumentu tożsamości, przywieziona z ulicy.

"Dziwna sytuacja". Rzecznik marszałka tłumaczy

– To bardzo dziwna, nietypowa sytuacja – mówi w rozmowie z "Wyborczą" anonimowy pracownik lubelskiego szpitala. Twierdzi, że przełożony powiedział mu, iż wszystko po to, "by nikt się nie interesował". Dalej podano, że Jarosław Kaczyński otrzymał jednoosobową salę, która "natychmiast została odseparowana od pozostałej części szpitala". Wstęp ma do niej tylko "zaufany" personel medyczny, a dostępu do tej części korytarza "strzegli barczyści mężczyźni".

– Pracuję tu od ponad 20 lat, ale z taką sytuacją jeszcze się nie spotkałam – przekonuje pielęgniarka. Inna pracownica placówki miała usłyszeć od przełożonego, że "to sprawa nadzwyczajna. Lepiej, żebyś niczego nie wiedziała".

"Anonimowi politycy PiS mówią, że prezes od pewnego czasu nie czuł się najlepiej, miał uskarżać się na trudności z oddychaniem i bóle w mostku" – czytamy.

Rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego przekazał: – Pod wpływem emocji ze strony personelu placówki pacjent został zakwalifikowany jako NN. Po przybyciu kierownika Oddziału Kardiologii natychmiast sytuacja została wyjaśniona i zmieniona zgodnie z obowiązującą procedurą przyjmowania pacjentów do szpitala.

