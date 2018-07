Kornel Morawiecki w wywiadzie dla rosyjskiej agencji krytykuje rząd. "Chciałbym prosić prezydenta Putina..."

– Przykro mi, że polski rząd i polskie media, czyli polskie elity, w dużym stopniu nastawiają Polaków przeciwko Rosjanom – przyznał Marszałek Senior. Morawiecki wyraził ubolewanie, że podobne działania obserwujemy także po stronie rosyjskiej.



Polityk mówił o bardzo trudnej historii obu narodów. – W swoim czasie my wszyscy walczyliśmy o hegemonię i Rosja wygrała tę bitwę. Tym niemniej uważam, że poprawa stosunków polsko-rosyjskich leży w naszym wspólnym interesie, w interesie Europy, a także w interesie całego świata. Bardzo bym tego chciał – oświadczył Morawiecki, przyznając że nie wie jak to zrobić. Jak jednak dodał, ważny jest tu każdy krok i każdy gest.



Kornel Morawiecki krytycznie odniósł się do faktu, iż po wygranych przez Władimira Putina wyborach prezydenckich ze strony polskich władz nie popłynęły oficjalne gratulacje. – Chciałbym prosić prezydenta Putina, gdy dzieją się u nas jakieś zmiany, wybory, by zwrócił na to uwagę i zrobił taki gest otwartości w stosunku do Polaków – powiedział.

Polityk wyraził pogląd, że władze w Warszawie nie doceniają znaczenia Rosji. Podkreślił, że Europa potrzebuje Rosji, a Rosja Europy.

– Myślę, że my Polacy tak samo jak wy Rosjanie nie chcemy przebywać w stanie wrogości, chcemy przyjaznych stosunków – przekonywał.