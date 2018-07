"Polski rząd na uchodźstwie uczestniczył w mordowaniu Żydów". Szewach Weiss dementuje tłumaczenie swojego wywiadu

"Zdarzały się przypadki, w których sam Rząd Polski na Uchodźstwie brał udział w mordowaniu Żydów" takie słowa według "Jerusalem Post" miały paść w wywiadzie, jakiego Szewach Weiss udzielił izraelskiemu radiu.

Słowa te wywołały falę negatywnych komentarzy. W ostrych słowach skomentował je na portalu społecznościowym szef Wojskowego Biura Historycznego prof. Sławomir Cenckiewicz. – Przepraszam, ale te słowa są niedopuszczalnym przegięciem – napisał historyk.

Sam Szewach Weiss w rozmowie z RMF FM zdementował tłumaczenie swojego wywiadu. Jak podkreślił, mówił że to w Armii Krajowej były osoby, które współpracowały z Niemcami ws. Żydów.

Wypowiedź miała brzmieć następująco: "Polski rząd zagraniczny i polski rząd jeszcze w Polsce na początku wojny nie współpracował z hitlerowcami, natomiast prawie cała Europa wtedy współpracowała".

– I to wszystko. I właśnie mówiłem o Armii Krajowej, a nie o rządzie polskim. Powiedziałem, że Armia Krajowa, niestety, tam Żydzi walczyli też, i ratowała Żydów i ukarała szmalcowników, ale byli tacy w Armii Krajowej, że też współpracowali z Niemcami co do Żydów. Ale przeważnie nie Armia Krajowa, tylko Żandarmeria Polska. To powiedziałem. Co z tego zrobili, "Jerusalem Post", ja nie wiem... – tłumaczył były ambasador Izraela w Polsce.