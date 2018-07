Wałęsa krytykuje Adamowicza: Wprowadził w błąd mieszkańców Gdańska

Wałęsa przyznał w rozmowie, że cały czas ma nadzieję, iż nie będzie musiał walczyć z obecnym prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem. – Do rejestracji komitetów i rozpoczęcia kampanii jest co najmniej miesiąc. Wtedy okaże się rzeczywiście, kto będzie kandydował (...) Ciągle wierzę w to, że nie będzie rozbijał zjednoczonej opozycji i poprze naszą wizję rozwoju miasta – stwierdził.

– Sam Adamowicz obiecywał mi w bezpośrednich rozmowach kilka lat temu, że to jest ostatnia kadencja. W ubiegłym roku obiecywał Grzegorzowi Schetynie, że poprze kandydata Platformy Obywatelskiej. Wprowadził w błąd mnie, Grzegorza Schetynę, ale przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców Gdańska – ocenił kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Gdańska.