Francja gotowa wysłać wojska na Grenlandię. "W odpowiedzi na groźby Trumpa"

– Francja omawiała z Danią możliwość wysłania wojsk na Grenlandię w odpowiedzi na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące przejęcia tego duńskiego terytorium – poinformował szef francuskiej dyplomacji.

Jean-Noël Barrot w wywiadzie dla stacji Sud Radio zaznaczył, że rozmowy na ten temat zostały podjęte, lecz Dania nie wyraziła chęci realizacji pomysłu. – Francja rozpoczęła dyskusje z Danią na temat rozmieszczenia wojsk, ale nie jest to życzeniem Danii – podkreślił minister.

Duńska premier prowadzi ofensywę dyplomatyczną, która stanowi odpowiedź na zapowiedzi zaprzysiężonego niedawno prezydenta USA. Mette Frederiksen spotkała się we wtorkowy poranek z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Berlinie oraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu. W planie są rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Brukseli.

– Jeśli Dania poprosi o pomoc, Francja będzie gotowa. Granice europejskie są suwerenne, niezależnie od tego, czy mówimy o północy, południu, wschodzie czy zachodzie. Nikt nie może sobie pozwolić na naruszanie naszych granic – podkreślił francuski minister.

Barrot zaznaczył, że jego europejscy odpowiednicy wyrazili "bardzo silne wsparcie" dla Kopenhagi. Jednocześnie francuski minister nie wierzy w możliwość inwazji USA na Grenlandię. – To się nie wydarzy. Nikt nie najeżdża terytoriów Unii Europejskiej – podsumował.

Trump chce Grenlandii dla USA

Przypomnijmy, że pod koniec 2024 roku Donald Trump zgłosił roszczenia wobec Grenlandii. Stwierdził, że wyspa jest niezbędna Stanom Zjednoczonym "dla celów bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie". Donald Trump odbył w ubiegłym tygodniu rozmowę telefoniczną z premier Danii Mette Frederiksen na temat Grenlandii – podał w piątek "Financial Times". Według gazety rozmowa poszła "bardzo źle", ponieważ obnażyła złudzenia Duńczyków co do tego, że roszczenia terytorialne Trumpa są tylko taktyką negocjacyjną. "FT" wskazuje, że rozmowa, do której doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem prezydenta, "była burzliwa i poszła bardzo źle". Donald Trump miał przyjąć "agresywny i konfrontacyjny" ton po tym, jak szefowa duńskiego rządu stwierdziła, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Jednocześnie Mette Frederiksen oferowała pogłębienie współpracy w sprawach baz wojskowych i wydobycia minerałów na wyspie.

