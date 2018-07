Lewandowski: Przeszkadza mi nawet jeden źle ułożony włos

Po nieudanym mundialu w Rosji, wielu kibiców wskazywało na słabą dyspozycję Roberta Lewandowskiego. Dziennikarz Adam Godlewski ujawnił też wiele szczegółów dotyczących zachowań napastnika, które miały działać destrukcyjnie na drużynę. "Ludzie z otoczenia RL9 od jakiegoś czasu dawali do zrozumienia, że napastnik Bayernu nie stawiał siebie i kolegów z kadry na tym samym, czyli równym poziomie. Od dawna czuł się lepszy - co jest zrozumiałe pod względem sportowym, a w prywatnych rozmowach potrafił podobno dać do zrozumienia, że posiada również wyższy status materialny" – pisał.

Co ciekawe, Robert Lewandowski udzielił wywiadu, który znajdziemy w najnowszym numerze "Playboya". Okazuje się, że dla kapitana polskiej reprezentacji na boisku niezwykle ważne są... włosy. – Najważniejsze, żeby człowiek czuł się komfortowo. Czuję się dużo lepiej, gdy jestem zadbany w czasie występu na murawie. W trakcie spotkania trudno cokolwiek poprawić, więc dużą rolę odgrywa czas w hotelu. Lubię mieć fryzurę, w której trenuję na co dzień i przeszkadza mi nawet jeden źle ułożony włos. Perfekcjonizm – stwierdził.