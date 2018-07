Auschwitz: Obcokrajowcy próbowali ukraść cegły

– Dwójka obcokrajowców przebywając na terenie Muzeum Auschwitz usiłowała dokonać kradzieży dwóch cegieł z jednego z krematoriów leżącego na terenie obozu. To zauważyła dwójka innych obcokrajowców, którzy zaalarmowali ochronę – relacjonuje w w rozmowie z portalem Gazeta.pl sierż. Mateusz Drwal z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jeden ze złodziei zdążył opuścić teren obozu, jednak został schwytany przez ochronę. Drugi został złapany jeszcze na terenie muzeum. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji. Służby wyjaśniają całe zajście.

To nie pierwszy raz, gdy muzeum Auschwitz staje się celem kradzieży. W 2009 roku doszło do kradzieży słynnego napisu "Arbeit Macht Frei", znajdującego się nad bramą wjazdową do obozu. Anders Hoegstroem, inicjator kradzieży napisu (w sprawę zamieszanych było więcej osób), został skazany przez sąd w Krakowie na dwa lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności za podżeganie do przestępstwa.