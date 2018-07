Dostałeś takiego SMS-a? Nie reaguj!

O zagrożeniu informuje portal niezbezpiecznik.pl: "Na horyzoncie pojawiła się ciekawa kampania nakłaniająca Polaków do instalacji złośliwego oprogramowania na telefonach z Androidem. Ofiary otrzymują SMS-y o następującej treści:



Prosimy o aktualizacje sterownika LTE.

Brak instalacji spowoduje problemy z zasiegiem.

Instrukcja pod adresem:

http://aktualizacja-lte5[.]pl/".



Oszuści radzą, by przenieść się na podaną stronę i zainstalować aktualizację sterownika. Fałszywa witryna swoim wyglądem nawiązuje do stron Google'a, co może uśpić czujność niektórych użytkowników.

"Po instalacji aplikacji, telefon zostanie zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, które w chwili pisania tego artykułu jest już rozpoznawane przez 16 antywirusów i które może odczytywać i wysyłać SMS-y z telefonu ofiary, ale również rejestruje dostęp do innych uprawnień" – opisuje przekręt portal niezbezpiecznik.pl.

Oszuści mogą także zadzwonić. Nie powinniśmy odbierać połączeń przychodzących od numeru 573950250. "Dzwonią do ludzi, których prywatne numery prawdopodobnie wyciekły od operatora (przedstawiają się że T-Mobile potem PlusGSM). Dane mają nie pełne bo zwracali się do mojej znajomej po drugim imieniu" – niebezpiecznik.pl cytuje jednego ze swoich czytelników.

Osoba, która padnie ofiarą oszustów, traci kontrolę nad swoim urządzeniem. Oznacza to, że naciągacze mogą uzyskać dostęp do naszych danych wrażliwych, a także np. konta bankowego.