Zamknęli kolejne bałtyckie kąpieliska. Powodem sinice

Kąpać nie wolno się też na plażach w Karwieńskich Błotach, Dębkach, Karwii, Jastrzębiej Górze, Chłapowie, Chałupach. Jak podaje Radio Gdańsk w najtrudniejszej sytuacji jest Władysławowo, które cieszy się dużą liczbą turystów. Tam aż nad 4 z 5 kąpielisk powiewa czerwona flaga.

Jak podaje Radio Gdańsk, sinice idą od Zachodu. Sinice to bakterie, które wydzielają groźne dla człowieka hepatotoksyny. Rozgłośnia przypomina apele sanepidu, mówiące o tym, że kąpiel w wodzie skażonej sinicami grozi poparzeniem skóry lub dolegliwościami układu pokarmowego.

–Niestosowanie się do zakazu kąpieli może powodować dolegliwości jelitowo-żołądkowe w przypadku napicia się wody oraz problemy skórne od samego zetknięcia się z sinicami – mówi w rozmowie z Radiem Gdańsk Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak.

Administratorzy kąpielisk zobowiązani są do odpowiedniego oznakowania ich w związku z wystąpieniem sinic. W razie niedostosowania się do tego obowiązku grozi kara do 50 tysięcy złotych – podaje Radio Gdańsk. Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania.

