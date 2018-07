Mularczyk o wyroku unijnego trybunału: Podjęto międzynarodową grę przeciw Polsce. Chodzi o reparacje wojenne

Polityk odniósł się do werdyktu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że sąd w Irlandii miał podstawy do tego, by odmówić ekstradycji do Polski przestępcy ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania, z powodu obaw o praworządność w Polsce.

– Generalnie uważam, że została podjęta międzynarodowa gra po to, by podważać rolę polskiego wymiaru sprawiedliwości. W tle są reparacje wojenne. Poprzez Irlandię próbuje się podważać wyroki polskich sądów – mówi portalowi DoRzeczy.pl Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Bez wątpienia te ataki są inspirowane przez opozycję, ale też przez państwo niemieckie. Chodzi o podważanie autorytetu naszego państwa, podkreślanie, że Polska jest krajem niestabilnym – uważa polityk.

– Dopóki byliśmy państwem, które posłusznie wykonywało polecenia, stanowiła rynek zbytu i rezerwuar siły roboczej, mogliśmy jako kraj liczyć na poklepywanie po ramieniu. Gdy zaczęliśmy upominać się o swoje fundamentalne interesy, zaczęto Polskę dyskredytować – twierdzi poseł Arkadiusz Mularczyk.

– Jeżeli Irlandczycy chcą zatrzymywać u siebie groźnych przestępców, to niech ich utrzymują, to ich sprawa. Jednak to element szerszej układanki, tu nie chodzi o żaden sąd w Irlandii, ale w tle są reparacje wojenne. Bo jeżeli jeden wyrok zapadł, to będą zapadać kolejne – mówi poseł PiS.

– Myślę, że pomocnicy Berlina próbują stosować różne ścieżki. Jeżeli będziemy zdeterminowani to te reparacje uzyskamy. Temat jest zaniedbany, sprawa bardzo trudna, jednak jeżeli będziemy konsekwentni przez najbliższe kilka lat, to Niemcy wypłacą nam odszkodowania, bo na dłuższą metę niewypłacanie ich niszczy ich wizerunek na arenie międzynarodowej – podsumowuje Arkadiusz Mularczyk.

