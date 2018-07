Budżet z kolejną nadwyżką

„W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. o ok. 7,9%, tj. ok. 12,2 mld zł” – podaje komunikat Ministerstwa Finansów.

Jak podaje resort, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:



- dochody z podatku VAT były wyższe o 4,5 proc. r/r (tj. ok. 3,6 mld zł),



- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,8 proc. r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),



- dochody z podatku PIT były wyższe o 16,0 proc. r/r (tj. ok. 3,8 mld zł),



- dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),



- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 proc.

Zdaniem ministerstwa, wysokie dochody z podatku PIT i CIT są skutkiem dobrej sytuacji na rynku pracy i wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą.