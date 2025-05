Awantura w studiu TV. Ogórek wyprosiła gościa

Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, był gościem programu "Polska wybiera" w stacji wPolsce24. Gospodynią formatu jest Magdalena Ogórek. Prowadząca rozpoczęła program w nietypowy sposób.

– Coś państwu przeczytam, takie wpisy z ostatnich lat – powiedziała na początku, a następnie zacytowała kilka internetowych wpisów m.in. na swój temat.

"Podobno Andrzej Duda ułaskawił Ogórek i Ziemkiewicza. Wstyd, że prezydent pełni rolę rzecznika bandytów i agresywnych hejterów; Zróbmy wszystko, aby takie miernoty jak Ogórek, Kłeczek i Adamczyk nigdy nie udawali dziennikarzy w mediach publicznych. To jest jednak miłe uczucie, gdy włącza się TVP i nie ma tego nienawistnego bełkotu Ogórek i Adamczyka; Podobno Ogórek ma być na listach PiS. Suski i Kowalski mogą mieć konkurencje w rankingu najgłupszych posłów. Kukiz to odrażająca postać, ale w rankingu najobrzydliwszych postaci polskiego życia publicznego jeszcze trochę mu brakuje do Magdaleny Ogórek" – brzmiały cytowane wpisy. Dziennikarka wskazała, że ich autorem jest obecny w studiu wPolsce24 Piotr Szumlewicz. Jak dodała, działacz "o dziwo przyjął zaproszenie do programu". Został on zaproszony nie przez nią, ale przez wydawcę.

"Pokaz tępej propagandy"

– Piotr Szumlewicz mógł odmówić, skoro darzy mnie tak ogromną nienawiścią i mam nadzieję, że będzie miał resztę honoru i opuści nasze studio – podkreśliła prezenterka. Działacz próbował się bronić. Wyraził nadzieję, że prowadząca pozwoli mu jednak zabrać głos, zamiast robić "show jednego aktora".

–W tej telewizji na hejt miejsca nie ma (…). Panie Piotrze, ma pan honor i opuści pan studio? – powtórzyła prowadząca. – Pani mnie wyrzuca? – zapytał zaskoczony Szumlewicz. Gdy Ogórek potwierdziła, Szumlewicz wstał, życząc Ogórek "żeby dalej tego szamba nie wylewała", a następnie wyszedł. – Dziękujemy, tam są drzwi – odparła.

twitter

Piotr Szumlewicz skomentował później zajście na portalu X. "Magdalena Ogórek kiedyś kompromitowała media publiczne, dziś kompromituje media prywatne. Zaprosiła mnie do telewizji wPolsce24 tylko po to, aby po chwili wyrzucić mnie z programu. W studiu zostawiła wyłącznie ludzi, którzy jej przytakiwali. Pokaz tępej propagandy na żywo" – stwierdził z oburzeniem.

