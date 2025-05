"Do Rzeczy" nr 19: Polska katolicka czy muzułmańska. Wszystkie błędy polityki PO i PiS

"Pojawia się więc pytanie: Czy opór społeczny będzie wystarczająco silny, żeby zatrzymać pełzającą depolonizację Polski?" –zwraca uwagę autor.

– Czy wobec napływu imigrantów mieszkańcy państw Zachodu mogą spać spokojnie czy mają powody, by bać się o swe bezpieczeństwo? To nie jest wyimaginowany problem, odpowiedzi zaś różnią się diametralnie – zauważa Teresa Stylińska w artykule “Stan zagrożenia”.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Odszedł papież Franciszek. Rządził Kościołem katolickim przez ponad 12 lat. Już wkrótce dowiemy się, kto będzie jego następcą – pisze Paweł Chmielewski w tekście “Kościół żegna Franciszka”.

– Prestiż Watykanu w czasie pontyfikatu zmarłego niedawno papieża wyraźnie osłabł. Następca Franciszka stanie wobec niełatwego zadania prób odbudowy wpływu Kościoła na dyplomację światową – stwierdza Piotr Semka w artykule “Proboszcz świata w gąszczu dyplomacji”.

– Występ Krzysztofa Stanowskiego na debacie w Republice, gdzie przeczytał fragment książki Rafała Trzaskowskiego, i ogólna wesołość, którą w ten sposób wywołał, prawdopodobnie przejdą do historii jako "gejmczendżer" tej kampanii – analogicznie jak niefortunny bon mot Adama Michnika sprzed 10 lat o "ciężarnej zakonnicy na pasach" – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Prezydencki trolling".

– Naszymi ideami powinno być utrwalenie i umocnienie niepodległości Polski oraz wartości naszej kultury, a nie szerzenie… coraz mniej demokratycznej demokracji – apeluje Marek Jurek w tekście "Ostpolitik dla Polski".

– W przypadku utrwalenia współpracy amerykańsko-rosyjskiej kosztem Chin ten ostatni kraj może zintensyfikować swoją ofertę pod adresem Europy, w tym także dla zostawionych na lodzie Ukrainy i Polski, co stwarza alternatywę dla partnerstwa rosyjsko-europejsko-amerykańskiego – zauważa Andrzej Solecki w artykule "Twarda lekcja realizmu".

– Po tym, jak Zachód zareagował zdecydowanie i wrogo wobec Rosji w obronie Ukrainy, kremlowscy ideolodzy ogłosili, że nastał kres zapoczątkowanego przez Piotra I 300-letniego zwrotu ich kraju ku Europie. Kurs prozachodni określili jako akceptację poddaństwa. Natomiast wybierając kierunek wschodni, Rosja ma stać się znowu wielka – pisze Robert Bogdański w tekście "Kissinger może leżeć spokojnie".

W najnowszym numerze również Grzegorz Braun twardo o swej interwencji w szpitalu w Oleśnicy.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 5 maja 2025 r.

