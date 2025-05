Węgierski nadawca z miejscem na multipleksie? "Śledzimy przetargi"

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski rozpisał konkurs dotyczący miejsc na MUX-8. Miejsca te zostaną zwolnione pod koniec roku przez Zoom TV i Metro. Nadawcy tych stacji zdecydowali o rezygnacji z koncesji naziemnej. Okazuje się, że miejscem na multipleksie jest zainteresowany węgierski nadawca TV2 Média.

W ubiegłorocznym konkursie dotyczącym MUX-8, KRRiT przyznała koncesje Republice i wPolsce24. Wtedy to przepadł wniosek m. in. TV2 Média (kanał rozrywkowo-lifestylowy, skierowany do kobiet – PTV). "TV2 Media Group stale monitoruje możliwości ekspansji międzynarodowej i śledzi bieżące przetargi, w tym na rynku polskim. Dokładnie badamy i oceniamy również ogłoszone przetargi" – przekazało portalowi Wirtualne Media biuro prasowe TV2 Media Group. Węgrzy nie odwołali się od decyzji KRRiT. "Szanujemy polskie instytucje. Zapoznaliśmy się z decyzją i będziemy ją analizować oraz omawiać nasze kolejne kroki w nadchodzących tygodniach" – wskazano.

Portal podaje, że właścicielem grupy jest József Vida, węgierski bankier i ekonomista, blisko związany z przyjacielem z dzieciństwa premiera Viktora Orbána, Lőrincem Mészárosem. Kanał był krytykowany przez opozycję za sprzyjanie szefowi rządu.

Prawicowe stacje bez koncesji?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznaniu koncesji Telewizji wPolsce24 oraz Telewizji Republika. Zdaniem sędzi przewodniczący KRRiTV "w istotny sposób" naruszył obowiązujące przepisy. Z tego powodu nałożyła na niego obowiązek zapłaty ponad 10 tys. zł kosztów postępowania na rzecz Polskich Wolnych Mediów w Szczecinie. Sąd wskazał, że do wydania koncesji na nadawanie potrzebne są odpowiednie dokumenty i zaświadczenia. Nie wystarczą natomiast listy intencyjne, listy poparcia czy datki od widzów.

Czytaj też:

Będą dwa wolne miejsca na ósmym multipleksie. KRRiT ogłosi konkurs