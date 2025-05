Potężna wpadka wiceminister edukacji. Szuka przepisów prawa w AI?

Wiceminister Lubnauer opublikowała na platformie X wpis, w którym cytuje między innymi art. 233. § 6. Polskiej ustawy karnej. W jej wpisie czytamy, że "Jeśli oświadczenie o zapłacie zostało złożone notariuszowi i umieszczone w akcie notarialnym, a było nieprawdziwe – to mamy do czynienia także z: art. 233. § 6. Kodeksu karnego Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu (...) notarialnym, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8".

Jest to nawiązanie do kontrowersyjnej sprawy sposobu wejścia w posiadanie kawalerki przez Karola Nawrockiego. Problem z postem minister polega na tym, że taki przepis nie istnieje.

Potężna wpadka Katarzyny Lubnauer

Artykuł 233 kodeksu karnego rzeczywiście traktuje o fałszywych zeznaniach i zawiera paragraf 6, ale jego brzmienie jest inne niż we wpisie podanym przez Katarzynę Lubnauer.

Przepis stanowi bowiem: "Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej".

Wiceminister edukacji szuka przepisów prawa w generatorze sztucznej inteligencji?

"Przyznam szczerze, że wcale nie chciałem wiedzieć, że wiceministra edukacji szuka przepisów w jakimś generatorze AI, a nie w ISAP-ie, czy nawet w LEX-ie czy Legalisie" – napisał dziennikarz "Dziennik Gazeta Prawna" Marek Mikołajczyk.

Dziennikarz Patryk Słowik napisał z kolei "Zakładam, że wygenerowała go Pani przy użyciu jednej z aplikacji pozwalającej na korzystanie ze sztucznej inteligencji. Niestety – to ten przykład – gdy sztuczna inteligencja wprowadza w błąd. Polecam zawsze sprawdzać informacje w sprawdzonych źródłach".

