Sprawa mieszkań Nawrockiego. Tusk wydał polecenie, riposta Żukowskiej

– Proszę o przygotowanie rekomendacji, w jaki sposób polskie prawo może chronić seniorów przed wyłudzeniami i zwykłymi naciągaczami. To najlepsza odpowiedź na to wielkie zamieszanie, jakie dziś przetacza się przez Polskę – powiedział premier Donald Tusk otwierając we wtorek posiedzenie Rady Ministrów. Polityk nawiązał do sporu ludzi PO z ludźmi PiS wokół mieszkań Karola Nawrockiego, kandydata w wyborach prezydenckich.

Żukowska odpowiada Tuskowi

Do słów szefa rządu szybko odniosła się Anna Maria Żukowska, przypominając szereg postulatów Lewicy w zakresie mieszkalnictwa. Poseł wyliczyła pięć punktów. Nie jest tajemnicą, że Lewica nie jest zadowolona z postępowania koalicjantów w tej tematyce.

Ustawa antyfliperska

Podatek katastralny od 3 mieszkania

Zakaz prywatyzacji mienia publicznego za 5% jego wartości: wyprzedaży mieszkań komunalnych

Zakaz udzielania przez zbywcę pełnomocnictwa do sprzedaży mieszkania nabywcy tego mieszkania

Zapłata ceny nieruchomości wyłącznie przelewem, wyliczyła Żukowska.

Zamieszanie wokół mieszkań Nawrockiego

Wcześniej Tusk napisał na X wpis następującej treści: "Mateusz, Karol, Jarosław, Joachim – oni wszyscy w mieszkaniówce powinni robić. Działki, mieszkania, wieżowce, remonty… Wszystko tanio lub za darmo. Lepszych nie znajdziecie".

Z kolei politycy PiS bronią Nawrockiego, wskazując, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Pokazali fragment testamentu Jerzego Ż. oraz akt notarialny dotyczący mieszkania w Gdańsku i stoją na stanowisku, że Nawrocki stał się ofiarą pomówień i oczerniania. Jednocześnie rzecznik sztabu wyborczego Karola Nawrockiego ujawniła jego oświadczenie majątkowe.

