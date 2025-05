Poruszające słowa rektora UW. "Matka trójki dzieci, znakomity pracownik"

Do zajścia doszło w środę popołudniu na głównym kapusie Uniwersytetu Warszawskiego. Młody mężczyzna zabił siekierą kobietę, pracownicę uczelni oraz ranił interweniującego strażnika (trafił on do szpitala; wiadomo, że nie ma zagrożenia życia).

Jak donoszą media, sprawcą zbrodni był 22-letni Polak, student III roku prawa na UW. Mężczyzna wtargnął na teren kampusu i zaatakował portierkę z budynku Auditorium Maximum, która właśnie robiła obchód przed zakończeniem pracy. Kobieta zginęła na miejscu.

Rektor UW: Zaczekajmy na rezultaty śledztwa

Rektor prof. Alojzy Nowak podkreślił, że to ogromna tragedia dla społeczności uniwersyteckiej. – Uniwersytet przeżywa tę tragedią potrójnie. Po pierwsze, dlatego, że zginęła nasza koleżanka, matka trójki dzieci, znakomity pracownik uniwersytetu. Po drugie, bo zabójstwa tego dokonał student UW. Po trzecie, bo ciężko ranny został strażnik UW, osoba bardzo dzielna, bo stanął w obronie koleżanki – mówił prof. Nowak.

– Uniwersytet zrobi wszystko, żeby jej dzieci i mąż byli zaopiekowani pod każdym względem. Docenimy także czyn, którego dokonał nasz strażnik – zapewnił. Rektor ma także apel: – Bardzo wszystkich proszę o uszanowanie tej tragedii i zaczekać na rezultaty śledztwa prokuratury. Prokurator, lekarz, który był na miejscu, pracownicy UW – wszyscy zachowywali się w sposób bardzo profesjonalny.

Głos zabrał także minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. – Ogromna tragedia, łączymy się w bólu z rodziną i całym środowiskiem akademickim. Dziś na UW jest żałoba, dzień refleksji. Tydzień temu zabójstwo w Krakowie, wczoraj w Warszawie. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby podnieść poczucie bezpieczeństwa – podkreślił polityk Lewicy.

